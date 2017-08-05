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Isparta'da dehşet: 2 ölü

Isparta’da faaliyet gösteren bir kafede dükkan sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmada dükkan sahibi av tüfeğiyle kiracısını ve bir akrabasını öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

Ispartada dehşet: 2 ölü

05 Ağustos 2017 18:00

Isparta’da İstanbul Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kafede dükkan sahibi 30 yaşındaki Hasan Ö. ile kiracısı 53 yaşındaki İsmail Turan arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı av tüfeğiyle kiracısı İsmail Turan’a ateş eden dükkan sahibi Hasan Ö., ardından İsmail Turan’ın oğlu Muhammed Ali Turan’a, sonra olay yerinde bulunan Turan ailesinin akrabası Erdoğan Gümüş’e ateş etti. Hasan Ö., olay yerinde emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. 30 yaşındaki cinayet zanlısını kafe çalışanları ve Turan ailesinin yakınları linç etmek istedi. O anlar cep telefonları kameralarına yansıdı.

Meydana gelen olaydan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Turan ve Erdoğan Gümüş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı İsmail Turan’ın oğlu Muhammed Ali Turan ise tıp fakültesi hastanesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Hasan Ö.'nün emniyetteki sorgusu sürüyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. 

Ferhat Kaya
 

Etiketler: dükkan, ısparta, kafe


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