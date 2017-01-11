Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliye konferans salonunda yapıldı. Akşehir Cezaevinde bulunan tutuklu eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Bugün görülen duruşmada Mahkeme Başkanı Hacı Murat Yazıcı, sanıkların yurtdışı kayıtları ve HTS kayıtlarını içeren raporları okudu. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ise iddia makamı mütalaa verdi. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, duruşma yarına ertelendi.
Ferhat Kaya