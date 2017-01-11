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Isparta'da FETÖ davası devam etti

Isparta'da FETÖ-PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Hasan İbicioğlu, bazı eski rektör yardımcılarının da bulunduğu 48'i tutuklu 130 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ispartada FETÖ davası devam etti

11 Ocak 2017 20:13

Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliye konferans salonunda yapıldı. Akşehir Cezaevinde bulunan tutuklu eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Bugün görülen duruşmada Mahkeme Başkanı Hacı Murat Yazıcı, sanıkların yurtdışı kayıtları ve HTS kayıtlarını içeren raporları okudu. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ise iddia makamı mütalaa verdi. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, duruşma yarına ertelendi. 

Ferhat Kaya


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