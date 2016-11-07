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Isparta’da FETÖ davasına devam edildi

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmanın ardından aralarında Eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, Eski Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Hasan İbicioğlu, rektör yardımcıları, üniversite öğretim üyeleri ve işadamlarının bulunduğu 49’u tutuklu toplam 130 sanık hakkında açılan davanın duruşmasına bugün devam edildi.

Ispartada FETÖ davasına devam edildi

07 Kasım 2016 17:23

Isparta Ağır Caza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklardan Eski Vali Memduh Oğuz, Akşehir Cezaevinde olduğundan SEGBİS adı verilen video konferans sistemiyle katılırken, tutuklu sanıkların tamamı duruşmaya geldi. Müşteki, mağdur ve şikayetçilerin dinleneceği duruşmada 20 müşteki ve 20 mağdur da hazır bulundu. İlk olarak mahkeme heyeti daha önce savunmaları alınamayan sanıkların savunmalarını dinledi. Sanıklardan Eski Isparta Valisi Memduh Oğuz’un daha önce savunması alındığı için bu duruşmada savunması alınmadı.

"Talimatı rektörden aldım"
Duruşmaya, SDÜ eski Rektörü Hasan İbicioğlu, döneminde İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olan Zümriye Irlayıcı’nın emniyet ve cumhuriyet savcılığında verdiği ifadeler damga vurdu. FETÖ üyesi olduğuna ilişkin iddiaları kabul etmeyen Irlayıcı, o ifadelerinde Bahar Şenlikleri için kantinlerden para toplanması talimatını dönemin SDÜ Rektörü Hasan İbicioğlu’ndan aldığını kendisinin bunu havale ettiğini söylediği iddia edildi. Irlayıcı’nın ifadesinde üniversite seçimlerinde kadrolaşma oldu mu sorusuna "Kadrolar kişiye özel yazılıyordu. Kim alınmak isteniyorsa o alınırdı. Bunların hepsi dönemin rektör yardımcısı (duruşmanın firari sanığı) Numan T.’den geçerdi. Bu rektörün yaptığı bir şey benim görev alanım değil" cevabı verdiği belirtildi. Irlayıcı’nın SDÜ Rektörlüğü seçimlerinin Gülen cemaati desteğiyle kazanıldığı iddiasına da "Rektör göreve seçildikten sonra Gülen cemaatine yakın olan kişilerle kadrolaşmaya gitti. Bu kişiler Gülen cemaatine mensuptu. Gülen cemaatinin onayı olmadan kimse alınamazdı" dediği öğrenildi. 

Yüksek Öğrenim Sosyal Kalkındırma Eğitim ve Kültür Derneği yönetici ve üyelerinin FETÖ ile bağlantısının olduğunu bildiğini öne süren Irlayıcı, derneğin başkanı tutuklu sanık Adem Demiralay’ın Rektör İbicioğlu ile sık sık görüştüğünü, Güzel Sanatlar Fakültesi kantinin gelirinin derneğe devredilmesiyle ilgili, İbicioğlu’ndan aldığı telkinle Demiralay’ı kantin işletmecisi ile bir araya getirdiğini ancak görüşmeye karışmadığını sonrasında ne olduğunu da bilmediğini iddia etti. İbicioğlu’nun ABD’ye bir üniversite ile işbirliği için gittiğini, Fetullah Gülen’le görüştüğünü, etraftan duyduğunu söyleyen Irlayıcı, dönemin SDÜ Genel Sekreteri Aziz Bayrak’a baskı yapanın da İbicioğlu olduğunu öne sürdü.

"Bunu bilmeyen yoktu"
Savunmasının ardından, sanık avukatlarının Irlayıcı’ya müvekkillerinin Gülen’e yakın isimler olduğuna ilişkin somut delil var mı sorusuna Irlayıcı "Somut delilim yok" diye yanıt verdi. Sanık İbicioğlu’nun "Amerika’ya gittiğimde Gülen’le görüştüğümü neye dayanarak söylüyorsunuz?" sorusuna "Delilim yok. Bunlar duyumlar" yanıtını verirken, "Aziz Bayrak’a mobing uyguladığımı nerede gördünüz?" soruna da "Bunu bilmeyen yoktu" yanıtını verdi.

"Bize göre asıl rektör Numan T.’di"
Mahkeme Başkanı talimatla ifadeleri alınan müşteki ve mağdurların ifadelerini okuduktan sonra duruşmaya ara verdi. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde müşteki Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Navzat Özgür, Jeotermal enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevinden baskılar sonucu barbarca uzaklaştırıldığını söyledi. O zaman için paralel yapı değil ama mafya tipi bir anlayışla karşı karşıya kaldığını kendisinden 3 ay bekledikten sonra göreve Numan T. aracılığıyla hak etmeyen birinin getirildiğini anlatan Özgür, "2011 yılında kadrolaşma başladı. Cemaatçiler tarafından istenilmediğimi öğrendim O zaman ne olduğunu anladım. Kendi adamlarını aldılar. Hakkımda 20’den fazla soruşturma açıldı. İdare Mahkemesi tüm bu işlemleri geçersiz saydı. Rektör 4 sene bana mobing uyguladı. İlk iş olarak da Numan T.’yi göreve getirdi. Bizim düşüncemize göre asıl Rektör Numan T.’di. İbicioğlu gölgeydi. O dönem rektör yardımcıları Talip Türcan, Süleyman Seydi, Hüseyin Akyıldız işleyişi kolaylaştırdı" ifadesinde bulundu.

"İşletmecilerden para istendi"
Müştekilerden o dönemde kantin işletmeciliği yapan Hüseyin Tekeli de 2011’de kantin işletme sözleşmesinin uzatılması için Zümriye Irlayıcı’nın kendisini çağırıp üniversiteye yardım amacıyla 40 bin TL vermesi istediğini ancak kendisinin bu rakamı veremeyeceğini belirttiğinde 20 bin TL’yi yatırmak üzere kendisine hesap numarası verdiğini söyledi. Tekeli, "Ancak ben bu hesabın üniversite hesabıyla ilgisinin olmadığını anlayınca bu parayı yatırmadım. Sonra da sıkıntılar başladı. Bana bu parayı yatırmadığım takdirde üniversitede iş yapamayacağım söylendi. Irlayıcı’nın desteğiyle benim işletmemin önünde market ve kantin kurdular. İş yapmama engel oldular" dedi. 

İşletmeci diğer müştekiler de kendilerinden Bahar Şenliklerine destek olunması için para istendiğini belirtti. 

Ferhat Kaya

Etiketler: FETÖ davası, ısparta


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