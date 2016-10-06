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Isparta’da FETÖ soruşturması: 2 tutuklama

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Ispartada FETÖ soruşturması: 2 tutuklama

06 Ekim 2016 16:49

Isparta Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Isparta Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli 1 binbaşı ile 3 üsteğmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı. 

Öte yandan ekipler, FETÖ'nün iletişim kanalı Bylock programını cep telefonunda bulundurdukları tespit edilen 2'si kamu görevlisi, 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.T. ile mühendis olduğu öğrenilen M.A. terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı. Diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Ferhat Kaya
ISPARTA

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü


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