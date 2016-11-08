Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin aralarında kullandığı gizli yazışma programı 'ByLock' bulunduğu belirlenen kadın öğretmen F.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ankara'da olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınarak Isparta'ya getirildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan F.G.'nin Isparta'da FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir özel okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Ferhat Kaya

ISPARTA