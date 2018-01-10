Isparta’da forklift operatörü evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz akşam saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir depoda forklift operatörü olarak çalıştığı öne sürülen Hasan G. (28), yaşadığı evde hareketsiz vaziyette bulundu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hasan G.’nin öldüğü belirlenirken, olay yerinde yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda ise cesede yakın bölgede bir silah bulunduğu öne sürüldü.

Hasan G.’nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, maktulün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Feti Kılıç - Abdullah Kemal Sinan