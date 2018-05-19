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Isparta’da hırsızlık operasyonu: 5 tutuklama

Isparta’da sanayide bulunan bir işyerinin depo kısmındaki inşaat malzemelerini çaldıkları öne sürülen 6 kişiden 5’i tutuklandı.

Ispartada hırsızlık operasyonu: 5 tutuklama

19 Mayıs 2018 09:43

Edinilen bilgiye göre, 30 Nisan 2018 tarihinde Isparta Gül Petek Sanayi Sitesi’ndeki bir işyerinin depo kısmından inşaat malzemesi çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheliler ve hırsızlıkta kullandıkları araç tespit edilerek, 2 gün üst üste operasyon düzenlendi.
Asayiş Şube’ye bağlı polis güçlerinin yaptığı baskınlarda, D.B. suça sürüklenen çocuk A.O. ile M.D., A.D., Ş.Y. ve D.D. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Adliyesi’ne sevk edildi.
Şüphelilerden D.B., suça sürüklenen A.O. ile A.D., Ş.Y. ve D.D. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

 

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