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Isparta’da ilginç kaza notu: 'Abi arabana ben çarptım, 19.30’da beni arar mısın?'

Isparta'da park halindeki otomobile çarpan sürücü, çarptığı araca not bıraktı. Aracın camına 'Abi arabana ben çarptım' notunu sürücü, işe yetişmek zorunda olduğunu ve mesaide telefon kullanmadığını belirterek, mesai çıkışında kendisini aramasını istedi.

Ispartada ilginç kaza notu: Abi arabana ben çarptım, 19.30da beni arar mısın?

04 Eylül 2018 18:42

Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yol kenarında park halinde bulunan 07 KD 080 plakalı otomobile, başka bir otomobil çarptı. Kazada, park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, diğer aracın sürücüsü mesaiye yetişeceği için mağdur olan diğer araç sahibi için not yazarak camına bıraktı.
Henüz kimliği belirlenemeyen ve nottan cezaevi personeli olduğu anlaşılan sürücü bıraktığı notta, "Abi arabana ben çarptım. Cezaevinde çalıştığım için telefon yasak. Akşam 19.30'da beni arar mısın?" ifadelerini kullandı.

Feti Kılıç
 

 

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