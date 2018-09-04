Isparta’da ilginç kaza notu: 'Abi arabana ben çarptım, 19.30’da beni arar mısın?'

Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yol kenarında park halinde bulunan 07 KD 080 plakalı otomobile, başka bir otomobil çarptı. Kazada, park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, diğer aracın sürücüsü mesaiye yetişeceği için mağdur olan diğer araç sahibi için not yazarak camına bıraktı.

Henüz kimliği belirlenemeyen ve nottan cezaevi personeli olduğu anlaşılan sürücü bıraktığı notta, "Abi arabana ben çarptım. Cezaevinde çalıştığım için telefon yasak. Akşam 19.30'da beni arar mısın?" ifadelerini kullandı.

Feti Kılıç

