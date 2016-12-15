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Isparta'da 'İnsanlık' konvoyu

Halep'te sivil halka yönelik saldırılara dikkat çekmek amacıyla Isparta'da İnsani Yardım Vakfı (İHH) organizasyonuyla "Halep'e Yol Açın" konvoyu düzenlendi.


15 Aralık 2016 15:36

Denizli, Aydın, Burdur'dan da gelen araçlarla birlikte yüzlerce araç Hayırlar Kur'an Kursu önünden başlayarak şehirde tur attı. Isparta'dan, Hatay'a gidecek 6 aracın kazasız belasız ulaşması ve Halep'te yaşanan insanlık dramının son bulması için dua edildi. 

İHH Temsilcisi Osman Akçil, Suriye'de yaşanan dramı kabullenmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "İHH'nın öncülüğünde Denizli, Burdur ve Aydın'dan gelen araçlarla Hatay'a doğru yola çıkıyoruz. Halep'teki sıkıntıları dile getirmek, kamuoyunun dikkatini Halep'e çekmek için buradan 20 araçla yola çıkıyoruz. Cumartesi günü Türkiye'nin tüm yörelerinden gelen araçlarla Hatay'da miting yapılacak. Bu çalışma Suriye'de yaşanan drama katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şu anda nakli, gıda yiyecek yardımları yapılıyor. Önümüzdeki hafta bir kaç tır ile özellikle un yardımı yapılacak. Milletimiz bu konuda çok duyarlı" dedi. 

Ferhat Kaya
ISPARTA 


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