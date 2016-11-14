Isparta’da ocak ayında hizmete girecek olan Isparta Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı 755 yataklı Şehir Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere, yüklenici firma mülakatla 600 personel alınacağı duyuruldu. İş-Kur’un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 43, Süleyman Demirel Üniversitesinin de Park ve Bahçelerde çalışacak 80 kişi için duyuruya çıkmasıyla yaklaşık 3 bin 500 başvurduğu işler için mülakata gelenler onlarca metre uzunlukta kuyruk oluşturdu.

Hastanenin temizlik, hasta refakatçisi, güvenlik, resepsiyon gibi birimlerinde çalışmak isteyen adaylar sabahın erken saatlerinde mülakat için İş-Kur önünde kuyruğa girdi. Sırası gelenler gruplar halinde mülakata alınırken, bina içinde de aynı yoğunluk görüldü. Adaylardan form doldurmaları istendi ve iş tecrübesi, yaş gibi sorulardan oluşan kısa süreli mülakat yapıldı.

İş-Kur İl Müdürü Hüseyin Ergin, Şehir Hastanesi’ne 600, TYÇP kapsamında okullarda görevlendirilmek üzere 43, SDÜ’nün park bahçelerde görevlendirmek üzere 80 kişi için duyuruya çıkıldığını belirterek, “Bu kadar uzun kuyruğun oluşmasında hastanenin kamusal yönünün olması ağır basıyor. Aslında başvuranların birçoğu işi olan kimseler. Ancak hastanenin kamusal yönü olduğu için daha iyi şartlarda çalışmak isteyenler bu birimlere başvuru yaptı. O bakımdan bu yoğunluğun olması normal” dedi.