Diğer
Kategoriler

Isparta’da ’iş’ kuyruğu

Isparta’da 755 yataklı Şehir Hastanesinin ve İş-Kur’un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında alacağı toplam 723 kadro için 3 bin 500 kişi müracaat etti. İş-Kur önünde mülakata katılmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Ispartada iş kuyruğu

14 Kasım 2016 15:15

Isparta’da ocak ayında hizmete girecek olan Isparta Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı 755 yataklı Şehir Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere, yüklenici firma mülakatla 600 personel alınacağı duyuruldu. İş-Kur’un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 43, Süleyman Demirel Üniversitesinin de Park ve Bahçelerde çalışacak 80 kişi için duyuruya çıkmasıyla yaklaşık 3 bin 500 başvurduğu işler için mülakata gelenler onlarca metre uzunlukta kuyruk oluşturdu.

Hastanenin temizlik, hasta refakatçisi, güvenlik, resepsiyon gibi birimlerinde çalışmak isteyen adaylar sabahın erken saatlerinde mülakat için İş-Kur önünde kuyruğa girdi. Sırası gelenler gruplar halinde mülakata alınırken, bina içinde de aynı yoğunluk görüldü. Adaylardan form doldurmaları istendi ve iş tecrübesi, yaş gibi sorulardan oluşan kısa süreli mülakat yapıldı.

İş-Kur İl Müdürü Hüseyin Ergin, Şehir Hastanesi’ne 600, TYÇP kapsamında okullarda görevlendirilmek üzere 43, SDÜ’nün park bahçelerde görevlendirmek üzere 80 kişi için duyuruya çıkıldığını belirterek, “Bu kadar uzun kuyruğun oluşmasında hastanenin kamusal yönünün olması ağır basıyor. Aslında başvuranların birçoğu işi olan kimseler. Ancak hastanenin kamusal yönü olduğu için daha iyi şartlarda çalışmak isteyenler bu birimlere başvuru yaptı. O bakımdan bu yoğunluğun olması normal” dedi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!