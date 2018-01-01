Isparta’da kar maskeli gasp iddiasına 2 tutuklama

Olay, önceki gece Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan D.K., S.B. ve Z.T. isimli 3 kadından Z.T. (27) ile para karşılığında birlikte olan D.D. (30), kadının ‘Beni buradan kurtar’ sözleri üzerine yaklaşık yarım saat sonra kar maskesi takarak eve geri geldi. D.D., iddiaya göre D.K. ve S.B.’yi darp ettikten sonra içinde 5 bin TL nakit para ve 3 bilezik bulunan çanta ve Z.T.’yi de yanına alarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine eve gelen polis ekipleri, D.K. ve S.B.’nin şikayeti üzerine harekete geçti. Kısa sürede yakalanan D.D. ve Z.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin “yağma” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Feti Kılıç

