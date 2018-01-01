Diğer
Kategoriler

Isparta’da kar maskeli gasp iddiasına 2 tutuklama

Isparta’da kar maskeli olarak geldiği evdeki 2 kadını darp edip, 5 bin TL ile 3 bilezik bulunan çantayı ve evdeki diğer kadını yanına alarak kaçan şahıs yakalandı. Zanlı ve birlikte kaçtığı kadın “yağma” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklandı.

Ispartada kar maskeli gasp iddiasına 2 tutuklama

01 Ocak 2018 20:36

Olay, önceki gece Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan D.K., S.B. ve Z.T. isimli 3 kadından Z.T. (27) ile para karşılığında birlikte olan D.D. (30), kadının ‘Beni buradan kurtar’ sözleri üzerine yaklaşık yarım saat sonra kar maskesi takarak eve geri geldi. D.D., iddiaya göre D.K. ve S.B.’yi darp ettikten sonra içinde 5 bin TL nakit para ve 3 bilezik bulunan çanta ve Z.T.’yi de yanına alarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine eve gelen polis ekipleri, D.K. ve S.B.’nin şikayeti üzerine harekete geçti. Kısa sürede yakalanan D.D. ve Z.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin “yağma” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. 

Feti Kılıç
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç