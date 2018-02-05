Isparta'da kaza yapan araç ters döndü: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 19.15 sıralarında Eğirdir-Isparta karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.D. yönetimindeki 32 EH 745 plakalı otomobil, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı nizamiye girişi yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı Eğirdir Kemik Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.