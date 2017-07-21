Isparta’da otobüs traktörü ikiye böldü

Isparta-Konya karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana gelen kazada, Fereç Sağaltıcı yönetimindeki 31 Y 9728 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Bekir Yüzgeç idaresindeki 32 FD 318 plakalı römorku hububat yüklü traktöre çarptı. Kazada traktörün arpa yüklü römorku yan yatarken, üzerinde bulunan ürünler de etrafa saçıldı.

Kazaya karışan traktör de ikiye bölündü. Kazada traktör sürücüsü Yüzgeç ile otobüsteki yolculardan Sevgil Bayram yaralandı. Kazanın ardından Isparta-Konya karayolu yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ferhat Kaya