Isparta’da 'Süleyman Demirel' paneli

Panele Süleyman Demirel'in siyasetteki en yakın çalışma arkadaşlarından eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu, Hamdi Gürpınar, SDÜ Rektörü Prof.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Demirel Vakfı Başkanı Nihan Demirel Atasagun,Demirel'in başdanışmanı ve doktorluğunu yapan Aylin Cesur, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelde gazeteci yazar Abbas Güçlü ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Eyüp Günay İsbir, Demirel’i anlattı.

Türkiye’nin en gergin olduğu dönemlerde Demirel’in çok rahat olduğunu anımsatan Güçlü, “İnsanlar yurt dışına kaçmayı düşünürdü. Demirel ise, ‘Sandık var mı o zaman hiçbir şeyi merak etmeyin sandıkla gelen sandıkla gider’ derdi. Sandığa bu kadar inanan başka bir politikacı görmedim. Politika muhalefet olmadan lider olunmuyor. Sandığa gömülmeden lider olunmuyor. Kurumlara karşı büyük saygısı vardı. Askerden zorluk çeken kendisiydi ama onun kadarda askeri düşünen yoktu” dedi.

“Katılımın az olmasına sitem etti”

Panele katılımın az olmasından yakınan Abbas Güçlü, “Bugün genç arkadaşlar adına üzüldüm. Demirel’in onlara sahip çıktığı onların da Demirel’e sahip çıkması gerekirdi. Bu salonun önünde kuyruklar olması gerekirdi. Burada ne konuşuluyor, benimde söyleyecek iki lafım var diye buraya gelmeleri lazımdı. 5-6 bin hocadan gelenlerin olması gerekirdi. İsmini taşıyan yere gelmiyorsa burada bir sorun var demektir. Türk eğitim sisteminin en önemli sorunu bu, aidiyet sistemini kaybettik. Yaşadığı kurumu, yaşadığı ülkeyi, ailesini, çevresini sevmiyor. Hiç kimseyi sevmeyen nesiller yetiştirdik. Demirel tam bunun tersini yaparken neden bu noktalara gelindi. Bunun üzerinde düşünülmesi gerekir” dedi.

Prof. Dr. İsbir de, Fırat Üniversitesi Rektörü olduğu dönemde Demirel ile anılarını anlattı. Terörün yoğun olduğu dönemde eğitim hayatına devam ettiğini belirten Prof. Dr. İsbir, cumhurbaşkanlarının üniversitelere fazla gitmediği dönemde Demirel’i 1995 yılında üniversitenin açılış törenine davet ettiğini dile getirdi. Prof. Dr. İsbir, “Hazırlıklar yapılmaya başlandı. Ben törenin olacağı salona girdim. ‘Bir Süleyman geldi Fırat’ı boğdu, bir Süleyman geldi Fırat’ta boğuldu.’ pankartını gördüm, nasıl tepki verir diye tereddüt ederken, cumhurbaşkanımız fark etti. Demirel, kısa bir konuşma için kürsüye çıktı 2 saat coşkulu bir konuşma yaptı. Demirel o pankartın hikayesini de anlattı” dedi.

Panelin sonunda Güçlü ve İsbir’e katılımlarından dolayı SDÜ Rektörü Prof.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Demirel Vakfı Başkanı Nihan Demirel Atasagun tarafından plaket ve fötr şapka maketi hediye edildi.

İsa Akar

