Isparta’da Suriyeli tarım işçileri eğitilecek

BAGEV Başkanı Ali Çandır ile FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, “Ekonomik Fırsatların Artırılması Yoluyla Türkiye’nin Güneyindeki Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılıklarının Desteklenmesi” projesi çerçevesinde Isparta’da ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Isparta Valisi Şehmus Günaydın’ı ziyaret eden Çandır başkanlığındaki heyet, proje hakkında bilgi verdi. Ziyarette proje ortaklarından Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar da yer aldı. Suriyelilerin bu ülkenin gerçeği olduğunu belirten BAGEV Başkanı Ali Çandır, Suriyelilerin büyük çoğunluğunun tarım sektöründe çalıştığını kaydetti. Tarım sektöründe çalışan Suriyelilerin mesleki işbaşı eğitim ve sosyal adaptasyonunu sağlamak için FAO ile ortak proje yürüttüklerini söyleyen Çandır, bunun için Vali Günaydın’dan destek istedi.

Ücret de verilecek



FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık ise, ilk etapta 150 Suriyeli tarım işçisinin projede yer almasının öngörüldüğünü belirterek, meyve üretiminde çalışan işçilere 3 ay süreyle mesleki işbaşı eğitim verileceğini ve sosyal adaptasyonunun sağlanması için bilgilendirileceğini kaydetti. Selışık, istihdamı kolaylaştıracak projede eğitim alacak Suriyelilere günlük 35 TL de ücret verileceğini söyledi.

Vali’den projeye destek



Vali Şehmus Günaydın, Isparta’da bulunan Suriyelilerin daha çok meyve bahçelerinde çalıştığını belirterek, bunların eğitiminin adaptasyon ve rehabilitasyon sürecine olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın projeyi desteklediğini belirten Vali Günaydın, proje yürütücülerine teşekkür etti.

Rektör ve Tarım Müdürü’ne ziyaret



Heyet, Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Tuğrul ile görüşerek proje hakkında bilgi verdi. Heyet daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da ziyaret ederek, Üniversitesi’nin projeye katkısını konuştu. Çarıkçı, Üniversite olarak sahada projeye destek olabileceklerini söylerken, proje yürütücülerine teşekkür etti.

BAGEV Başkanı Çandır, ziyaretlerde Zeytinpark ürünlerinin yer aldığı paket hediye etti.