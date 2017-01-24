Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kişiyi telefonla arayarak bu kişilerden 40 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 12 bin lira alan T.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Bir süre devam eden çalışmanın ardından şüphelinin Isparta’dan kaçacağını belirleyen ekipler, şüpheliyi otobüs terminalinde gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 12 bin lira bulunduğu belirlendi, Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ferhat Kaya

