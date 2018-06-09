Isparta'da traktör 40 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gelendost ilçesi Yeşilköy yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Aydoğdu yönetimindeki 32 KE 263 plakalı traktör, köy yolunda sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 40 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada ters dönen traktörün sürücüsü İbrahim Aydoğdu ve eşi Ünzile Aydoğdu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılardan İbrahim Aydoğdu’yu Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesine, eşi Ünzile Aydoğdu’yu ise Gelendost Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan yaralılardan Ünzile Aydoğdu, sevk edildiği Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İbrahim Aydoğdu'nun ise Eğirdir’deki hastanede tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Traktör çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen çekici ile bulunduğu yerden güçlükle çıkarılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ümmet Muhammet Gülgeç

