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Isparta'da üniversite öğrencileri kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı

Isparta’da kiraladıkları araçla yola çıkan üniversite öğrencileri kaza yaptı. Kazada, 2 yabancı uyruklu öğrenci ölürken, 4 öğrenci de yaralandı.

Ispartada üniversite öğrencileri kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı

21 Ekim 2016 12:21

Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 2 öğrenci öldü, 4 öğrenci yaralandı. Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta'dan kiraladıkları 32 DN 047 plakalı araçla yola çıkan üniversite öğrencileri, Şarkıkaraç Kıyakdede köyü civarında takla atarak kaza yaptı. Araç yaklaşık 100 metre sürüklenip tarlaya uçtu.

Araçta bulunan ve isimleri henüz tespit edilemeyen öğrencilerin yabancı uyruklu oldukları, Ankara Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Osman Gazi Üniversitesi'nde eğitim gördükleri öğrenildi. Yaralılardan bir tanesinin olay yerinde, diğerinin de Şarkikaraç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yarılı öğrencilerden 3 tanesi Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer şahıs önce Şarkikaraç Devlet Hastanesi'ne oradan da SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatih Demirtaş 

 

Etiketler: ısparta


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