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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Isparta'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 paket eroin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Ispartada uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

31 Ocak 2018 14:32

Edinilen bilgiye göre, kentte sokak satıcılarına yönelik çalışmalar yürüten Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gökçay Mesireliği alt kısmındaki Çayboyu'nda operasyon düzenledi. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 2 paket eroin maddesi ele geçirildi.
Madde bağımlısı şahıslara uyuşturucu temin eden kişilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, açık alanda yapılan operasyonda 2 şüpheli şahsı daha kaçarken kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde satışa hazır 7 paket halinde eroin maddesi ele geçirildiği öğrenildi. Emniyet güçleri, 4 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaparken, E.K. ve E.K. isimli 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Emniyetteki gerekli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıstan biri, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: esrar, uyuşturucu

 

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