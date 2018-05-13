Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek amacıyla çalışmalar yürüten Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya ili girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Söz konusu araçta B.Y. ve S.Ç. isimli 2 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 10 adet extacy hap ve 2.60 gram kokain maddesi ele geçirildi.

‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçlamasıyla gözaltına alınan B.Y. ve S.Ç.’nin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.