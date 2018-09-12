Isparta'da yanan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gönen'in Güneykent beldesine bağlı Gümüşgün Mahallesi'nde bugün saat 18.00 sıralarında Cihan Ç.'ye ait 2 katlı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Müstakil evin mutfak kısmında başlayan yangın, vatandaşların müdahalesi de sonuç vermeyince kısa sürede büyüyerek evin diğer bölümlerine sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine yangına ilk müdahaleyi Güneykent Belde Belediyesine ait itfaiye ekipleri yaptı.

Yangını söndürmek için söz konusu yere Isparta Organize Sanayi Bölgesi'nden ve Gönen ilçesinden de toplam 3 takviye ekip daha sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınırken, olayın sonunda 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, yangının çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonunda netlik kazanacak.

Feti Kılıç

