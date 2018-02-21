Isparta'da yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Alınan bilgiye göre, Gazi Kemal Mahallesi Hacı Ethem Sokak üzerinde bulunan Muharrem Büyükyörük’e ait 2 katlı ahşap evde saat 20.15 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 7 yangın söndürme aracı ve 20 itfaiye eri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında, sahibinin Antalya'da yaşadığı öğrenilen evde çıkan yangını kontrol altına alabilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangın söndürme çalışmaları sonrasında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, söz konusu evde büyük çapta hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sonrasında ekipler normale dönerken, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak araştırmalar sonunda netlik kazanacak.

Feti Kılıç