Isparta’da yaşlı çiftten biri öldü, diğeri hastanede yaşam savaşı veriyor

Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 15.00 sıralarında Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy’de meydana geldi. İddiaya göre, gelinleri kayın valide ve kayın babasından haber alamadığı için Mehmet İnan (60) ve Hatice İnan’ın (55) yaşadığı eve gitti. İçeri girdikten sonra Mehmet ve Hatice İnan çiftini hareketsiz vaziyette bulduğunu iddia edilen gelin durumu yakınları ile 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Mehmet İnan’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yarı baygın vaziyette bulunduğu öne sürülen Hatice İnan ise gerekli müdahalesinin ardından ambulansla Gelendost Devlet Hastanesine sevk edildi.

Evinde ölü olarak bulunan Mehmet İnan’ın cansız bedeni, gerekli incelemeler sonrasında otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi Morgu’na gönderilirken, Gelendost’taki hastanede gerekli tedavileri tamamlanan Hatice İnan’ın ise daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Zehirlenme ihtimali üzerinde duruluyor

Yaşlı çiftin sobadan sızan karbon monoksit gazı veya yedikleri yemekten zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulurken, yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Hatice İnan’ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Ümmet Gülgeç - Feti Kılıç

