Isparta’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı



Edinilen bilgiye göre, Isparta - Eğirdir Karayolu’nun 32’nci kilometresindeki Miskinler Yokuşu mevkiinde saat 00.20 sıralarında meydana geldi.

Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden Mersin’e gitmek üzere yola çıktığı belirtilen Isparta Petrol Turizm’e ait Mehmet A. yönetimindeki 16 SPP 63 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı sonrasında zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 9 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gönderilen 112 Acil Servis Ekipleri, yaralıları ambulanslarla Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi (2), Isparta Şehir Hastanesi (3) ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne (4) sevk etti.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Isparta’daki otobüs kazasında yaralıların isimleri belli oldu

Isparta-Eğirdir Karayolu’nun 32’nci kilometresindeki Miskinler Yokuşu Mevkii’nde meydana gelen trafik kazasındaki yaralıların isimleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Isparta’dan Mersin’e giden Isparta Petrol Turizm’e ait 16 SPP 63 plakalı Mehmet A. Yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsünün, saat 00.20 sıralarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada, otobüste bulunan yolculardan Kaan Bayram Bayındır (21) - Burcu Küçüktosun (34) - Umut Durak (36) - Muhammed Fatih Şener (34) - Mustafa Yalçın (35) - Ali Osman Yalçın (37) - Demet Ceylan (25) - Burhan Oğuz Çelikyay (29) ve Volkan Deniz (20) olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Yaralıların, Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi (2), Isparta Şehir Hastanesi (3) ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne (4) sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.