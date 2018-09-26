Isparta'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Sanayi Mahallesi 105. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. yönetimindeki 32 T 0136 plakalı ticari taksi, Ö.A. idaresindeki 32 LA 414 plakalı otomobil ve İ.G.'nin kullandığı 07 ABS 55 plakalı araçla çarpıştı. Kazada İ.A. ve Ö.A. ile henüz ismi öğrenilemeyen yolcu yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Feti Kılıç