Isparta’daki FETÖ davasında esasa ilişkin savunmalar tamamlandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain ve kanlı darbe girişimi sırasında, Isparta'daki Tugaydan çıkacak olan araçlarla Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda eğitim gören 700 Harbiyeliyi Ankara'ya sevk edecekleri iddiasıyla, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 9'u tutuklu 21 sanıklı davada sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmaları bugün tamamlandı.

Aralarında Isparta eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ile eski Erkan Başkanı Orhan Yılmaz'ın da tutuklu sanık olarak bulunduğu dava, güvenlik gerekçesiyle Isparta Adliyesi Konferans Salonu'nda görüldü. Duruşmayı takip etmek üzere adliyeye gelen sanık yakınları, polis ekipleri tarafından kapı girişinde arandıktan sonra içeri alındı.

SEGBİS ile duruşmaya katıldılar

Duruşmaya eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ile Merih Özşahin (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuklu sanıklar İlhan Çağrı Kayaoğlu, Ahmet Nazif Şahinoğlu, Nurhan Baran, Ahmet Yıldırım, Orhan Yılmaz, Cumhur Keyik, Hüseyin Seçkin Eraslan ile tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanıklara son sözleri sorulacak

Isparta Adliyesi’nde bugün akşama kadar devam eden oturumda, sanık avukatlarının savunmaları tamamlandı. Mahkeme Heyeti, sanık avukatlarından sonra davanın 1 numaralı sanığı konumundaki eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz’a son sözünü sordular.

Sanık Kurutmaz’ın son sözü ile tamamlanan bugünkü oturuma, mahkeme heyeti tarafından yarın saat 09.00’a kadar ara verildi.

Feti Kılıç

