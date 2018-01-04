Isparta'daki kesikbaş cinayeti davası sil baştan

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde 29 Ağustos 2012 tarihinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım'a, yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart 2015'te 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Yargıtay 1.Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Nevin Yıldırım'ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, usul yönünden kararı bozdu ve yerel mahkemeye gönderilen dosya yeniden görülmeye başlandı.

Yalvaç 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Nevin Yıldırım, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Antalya Cezaevi'nden katılırken, sanığın babası Zekeriya Yıldız, öldürülen Nurettin Gider'in annesi Zeynep, eşi Keziban Gider ve çeşitli kadın derneklerinden aralarında 6 avukatın bulunduğu 15 kadın katıldı.

Gider'den olan çocuğu saymadı

Duruşma başlangıcında kimlik tespiti sırasında zabıt katibinin sorularını yanıtlayan Nevin Yıldırım, 'Kaç çocuğun var' sorusuna evliliğinden dünyaya gelen 2 çocuğunu söylerken, öldürdüğü Nurettin Gider'den olduğu DNA testiyle belirlenen ve devlet korumasına alınan çocuğunu saymadı.

Mahkeme başkanının Yargıtay bozma ilamına bir diyeceğin var mı sorusuna Yıldırım, "Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum avukatlarım gerekeni söyler" diye yanıt verdi.

Antalya, Adana ve İstanbul barolarından 11 avukatla Yalvaç'tan eski avukatının vekalet aldığı davanın duruşmasında 6 avukat hazır bulundu. Avukatlar savunmalarında Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararına dikkati çekerek, "124 sayfalık gerekçeli kararın 8. maddesinde belirtmiş olduğunuz 'Sanığın suçu başkası ile işlediği kanaati oluştuğundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması gerektiği' ifade edilmiştir. Nevin Yıldırım 5.5 yıldır tutuklu bulunmaktadır. Yargılama sonrası alacağı ceza, bugüne kadar yattığı süreyi çoktan geçmiştir. Dolayısıyla tahliyesine, bu imkansızsa gerekli her türlü tedbirin alınarak ev hapsi ya da denetimli olarak serbest bırakılmasını talep ederiz" şeklinde savunma yaptı.

"O zaman onunla beraber öldürdük"

Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine konuşan Nurettin Gider'in eşi Keziban Gider, Ben baştan beri hep 'Bu işi Nevin tek başına yapamaz' diyorum. Nevin hiç eşimi tehdit etmedi, hep babası Zekeriya Yıldız tehdit etti. Gerçek suçlular bulunsun diye konuşunca söz alan Nevin Yıldırım, "Ben yaptım, ben öldürdüm. Bunu en başından beri söylüyorum, cezama da razıyım. Keziban hanım çok iddialı konuşuyor. Madem bunu biliyor o zaman onunla beraber öldürdük" diye karşılık verdi.

Bu yaşananların üzerine, Mahkeme Başkanı Mustafa Tünay, sanık ve maktulün eşi arasındaki atışmaya tepki gösterdi.

24 Ocak'a ertelendi

Mahkeme Heyeti, sanık avukatlarının Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alınması ve tahliye taleplerini reddederek bozma ilamına karşı avukatlara savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 24 Ocak 2018'e erteledi.

"Bozma kararında tüm indirimlerin uygulanmasını isteyeceğiz"

Davayı takip eden avukatlardan Fatoş Hacıvelioğlu, duruşma sonrası adliye önünde basın açıklamasında bulundu.

Nevin Yıldırım'ın sistematik bir tecavüz sonrası, tecavüzcüsünü öldürdüğünü ve verilen kararda hiçbir meşru müdafaa indiriminde bulunulmadığını belirten Hacıvelioğlu, "Biz bozma kararında tüm yasal indirimlerin uygulanmasını talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.