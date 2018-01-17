Diğer
Kategoriler

Isparta’daki şehitlerimizin kimlikleri belirlendi

Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan ve Isparta Yalvaç'ta düşen CASA tipi askeri eğitim uçağındaki 3 şehitten 2’sinin Ordulu olduğu öğrenildi.

Ispartadaki şehitlerimizin kimlikleri belirlendi

17 Ocak 2018 16:46

Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50'de radar irtibatı kesildi.

Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri sonrasında saat 14.30 sıralarında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağın enkazına ve üç kahraman askerin naaşlarına ulaşıldı.

Kazada şehit olan askerlerden Binbaşı Ümit Karamustafa'nın Ordu-Fatsa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın da Ordu-İkizce nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi... Ispartada CASA tipi askeri uçak düştü: 3 şehit | Isparta Uçak Kazası Şehit Sayısı Isparta Yalvaç’ta CASA tipi askeri uçak düştü: 3 şehit

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç