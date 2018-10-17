İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'daki 'torbacı' operasyonuna 7 tutuklama

Isparta'daki 'torbacı' operasyonuna 7 tutuklama
Isparta'daki 'torbacı' operasyonuna 7 tutuklama

Isparta’da narkotik polisin 14 farklı adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Türk, İran ve Afgan uyruklu 11 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Ekim'de Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 14 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2'si Türk, 12'si İran ve 2'si Afgan uyruklu olmak üzere toplam 16 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan, 6'sı İran uyruklu 7 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla mahkemece, diğer 2'si ise savcılıkça serbest bırakıldı. 

Öte yandan, narkotik ekiplerinin firari 5 kişiyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.  

Feti Kılıç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.