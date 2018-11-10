Isparta'ya üzerinde Esma-ül Hüsna bulunan 3 bin 500 taneli dev üzüm salkımı

Ahşap Sanat Merkezi'nde son aşamaya getirilen üzüm salkımı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Anavatanı Isparta olan üzümün heykelleştirildiğini söyleyen Başkan Günaydın, üzüm salkımının tane çalışmalarının tamamlandığını ve üstünde yer alacak üzüm yapraklarının da bitirilmek üzere olduğunu belirtti.

“Bu üzümün anavatanı burasıdır”

Alt kaidesi mermerden yapılacak olan üzüm salkımının Mimar Sinan Cami bölgesinde caddeye yerleştirileceğini aktaran Başkan Günaydın, bu çalışmanın iki boyutunun bulunduğunu aktardı. Bunlardan ilkinin binlerce yıl önce Isparta'ya gelen ve dağlarında bulunan siyah üzümün tekrar bu çalışmayla hatırlatıldığını belirten Günaydın, “Bu üzümün anavatanı burasıdır. Ayrıca bu çalışma ile üzümün biyolojik durumu da anlatılıyor” dedi.

“Bu üzüm salkımı üzerinde çok fazla fikir ve düşünceler barındırıyor”

Üzüm salkımının 3 bin 500 adet taneden oluştuğuna dikkat çeken Günaydın, bu çalışmanın bir yüzünde Allah'ın 99 ismi Esma-ül Hüsna'nın bulunduğunu söyledi. Başkan Günaydın, “Çalışmamızın diğer yüzünde ise hilaller ve uçuşan yıldızlar bulunuyor. Bunlar da Türk İslam alemini temsil ediyor. Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet devam edeceğini izah ediyor. Üzüm salkımı çalışmamızda kullanılan 3 bin 500 adet tanenin içerisi dolu ve ahşaptan oluşuyor. Bunlar torna tezgâhlarında en büyüğü 23 santim çapında yapıldı. Bu çalışmayı 9 yıl önce kurduğumuz Ahşap Sanat Merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Emsalsiz, benzersiz, kaliteli eserler yapıyoruz. Bu üzüm salkımı üzerinde çok fazla fikir ve düşünceler barındırıyor. 2 senedir bu hususta çalışıyoruz. Salkımın yaprakları üzerinde olacak. Türk Milletinin özelliğini, özümüzü, kimliğimizi, tarihimizi anlatan çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmanın da şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” görüşlerinde bulundu.

Feti Kılıç

