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İsrail, 4 Filistin milletvekilinin kimliklerini iptal etti

İsrail İçişleri Bakanlığı, Kudüs'te yaşayan 4 Filistinli milletvekillinin kimliklerini İsrail’e sadakatsiz oldukları gerekçesiyle iptal etti.

İsrail, 4 Filistin milletvekilinin kimliklerini iptal etti

30 Nisan 2018 10:04

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, Pazar akşamı üç Filistinli milletvekilinin kimliğini Filistin Yasama Konseyi, Filistin hükümeti ve Hamas'a üyelikleri nedeniyle ve İsrail'e sadakatsizlik gerekçesiyle iptal ettiğini açıkladı. Filistinli avukat Fadi el-Kawasmi, İsrail İçişleri Bakanın kimliklerini iptal ettiği Filistinli milletvekillerinin Muhammed Ebu Tair, Muhammed Attoun, Muhammed Totah ve Halid Ebu Arafa olduğunu bildirdi. 

İsrail Parlamentosu Knesset, geçtiğimiz Mart ayında onayladığı yasaya göre, İçişleri Bakanına Filistinlilerin kimliklerini iptal etme yetkisi vermişti.  

 

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