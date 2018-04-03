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İsrail, Afrikalı mülteciler anlaşmasını askıya aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkedeki 16 bin Afrikalı sığınmacının batı ülkelerine yerleştirilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ile yaptığı anlaşmayı sağ kesimin baskıları nedeniyle askıya aldı.

İsrail, Afrikalı mülteciler anlaşmasını askıya aldı

03 Nisan 2018 12:44

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Facebook’ta BM ile yaptığı Afrikalı sığınmacıların İsrail’de kalmasını ve batı ülkelerine yerleştirilmesini öngören anlaşmayı yeniden gözden geçirmek üzere askıya aldığını duyurdu.
Netanyahu BM ile anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından, ülkesindeki sağcılar tarafından solcuların baskısına boyun eğmekle ve Tel Aviv’deki etnik yapıyı bozmakla suçlandı. Aldığı eleştirilerin ardından konuya ilişkin Facebook’ta yazılı açıklama yapan Netanyahu, “Özellikle Güney Tel Aviv sakinlerini dikkate alıyorum. Bu arada, anlaşmanın uygulanmasını askıya alıyorum. Temsilcilerle görüştükten sonra anlaşmayı yeniden gözden geçireceğim” dedi. 

Anlaşmanın uygulanması için 5 yıl süre tanınmıştı. BM ile yapılan anlaşmaya göre, İsrail’de yaşayan 37 bin Afrikalı sığınmacıdan 16 bin 250'si batı ülkelerine yerleştirilecek, diğerleri ise İsrail’de kalma hakkına sahip olacak. 

İsrail yönetimi, ülkede yaşayan sığınmacıları gönüllü olarak ülkeyi terk etmek ve hapis cezası vermek arasında seçim yapmak zorunda bırakıyor. İsrail’de yönetimin bu kararı binlerce kişi tarafından Tel Aviv’de protesto edilmişti.  

 

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