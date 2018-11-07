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İsrail askeri 9 Filistinli'yi yaraladı

İsrail askeri 9 Filistinli'yi yaraladı
İsrail askeri 9 Filistinli'yi yaraladı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da 9 Filistinli'yi yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan evlere baskın düzenleyerek 9 Filistinli'yi yaraladı. İsrail askeleri, protesto yapan Filistinli gençlere de şiddet uygulayarak 5 Filistinli'yi gözaltına aldı. Batı Şeria'da bulunan El Halil kentinde yaşayan Filistin parlamento üyesi ve eski siyasi mahkum Muhammed Abu Jahişa'yı tutukladığı belirtildi. Tıbbi kaynaklara göre, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu 9 Filistinli'yi yaralandığı kaydedildi.
 

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