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İsrail askeri, El Halil Camisi'nde toplanan cemaati dağıttı

İsrail’in girişe kapattığı El Halil şehrinin merkezindeki Şehitler Caddesi ve Tellel Rumeyda Mahallesi’nin tekrar açılması ve El Halil katliamının yıldönümü için cuma namazı sonrası El Halil Camisi önünde toplanan Filistinliler, İsrail polisi tarafından zor kullanarak dağıtıldı.

İsrail askeri, El Halil Camisinde toplanan cemaati dağıttı

18 Şubat 2017 14:37

Macit Ebu Sahib, İsrail askerlerinin, "Bu topraklar bu şehrin çocuklarınındır' diyerek bir askerin suratına tüküren Şeyh Ziyad Ebu Helil’e de saldırdıklarını söyledi.

Halil Vali sözcüsü Nizal El Caberi, “Bu şehir bu millete aittir. Bu mıntıkada ihtilalcilerin icraat yapma hakları yoktur. El Halil Camisinin kapılarına ve mahalle girişine bariyerler koymak ibadet hakkına ve serbest dolaşım hakkına müdahale olup insan haklarını ihlal demektir” dedi.

Bu arada, saldırıya uğrayan Şeyh Ziyad Ebu Helil, daha önce de Filistinli gençlere silah doğrultan İsrail askerlerinin önüne geçerek gençlere siper olmuştu.

El Halil katliamı, 25 Şubat 1994 günü, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil şehrinde Halil İbrahim Camisinde meydana gelmişti. Radikal görüşlere sahip Kahanist akımının üyesi Baruch Goldstein adlı bir Yahudi, sabah namazını kılan cemaatin üzerine otomatik silahla açtığı ateş sonucu 29 Filistinliyi öldürmüş, 125'ini de yaralamıştı. Goldstein, olay sonrasında öfkeli kalabalık tarafından linç edilmişti. Daha sonra düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda da 26 Filistinli ve 9 İsrailli ölmüştü. 

Muhammed Rabah
 

Etiketler: cemaat, El Halil Cami, israil askeri


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