Diğer
Kategoriler

İsrail, askeri kontrol noktası genişletmek için çocuk parkını yıktı

İsrail güvenlik güçleri, Kudüs kentinin kuzeyindeki Havaalanı Mahallesi'nde yer alan "Kalendiya Şehitleri Çocuk Parkı"nı askeri kontrol noktası genişletmek için yıktı.

İsrail, askeri kontrol noktası genişletmek için çocuk parkını yıktı

17 Nisan 2018 23:51

İsrail güvenlik güçleri, askeri kontrol alanlarını genişletmek için Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Şehitleri Çocuk Parkı’nı yıktı. Kefer Akab Belediyesi basın sözcüsü Raid Hamdan, işgal belediyesinin son günlerde Kudüs ve Ramallah kentlerini birbirine bağlayan Kalendiya kontrol noktasına yeni bir yol açmak için bir dizi yıkım gerçekleştirdiğini söyledi.

Hamdan, iki dönümlük parkın yıkıldığını ve parkın bulunduğu arazinin sahibinin halen Filistin dışında yaşadığını ifade etti. Kalendiya askeri kontrol noktasını genişletme çalışmaları kapsamında Havaalanı Mahallesi'nde birçok yıkım yapıldığı, işgal güçlerinin kontrol noktasında araçları ve yayaları teftiş etmesi nedeniyle bölgede büyük izdiham yaşandığı bildirildi.  

Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç