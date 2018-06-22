Diğer
Kategoriler

İsrail askeri yine saldırdı: 89 yaralı

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 13’üncü cumasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 89 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İsrail askeri yine saldırdı: 89 yaralı

22 Haziran 2018 20:54

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerin, İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 13’üncü cumasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 89 kişinin yaralandığını duyurdu. , Filistinlilerin ‘Vurulmanın Onuru’ adını verdikleri 13’üncü cumada yaralananlarının 3’ünün durumunun ağır olduğu aktarılırken, yaralıların arasında 8’de çocuk olduğu bildirildi.

Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart tarihinden bu yana devam eden gösterilerde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 131 Filistinli hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi ise yaralandı.

Muhammed Rabah - Hamad Al Najjar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç