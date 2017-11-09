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İsrail askerleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail işgal güçleri, Batı Şeria’da farklı bölgelere gerçekleştirdiği baskınlarda gerekçe göstermeden 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

09 Kasım 2017 18:13

İsrail İşgal güçleri, gerekçe göstermeden evlere baskın düzenlemeye ve Filistinlileri gözaltına almaya devam ediyor. İsrail güçleri, Batı Şeria’da düzenlediği baskınlarda 1’i kadın 9 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail askerlerinin Kudüs’ün kuzeyindeki Hizma kasabasında evlere girdiği ve buradan iki kişiyi gözaltına alıp Kudüs’teki sorgu merkezine götürdüğü belirtildi. Beytüllahim kentinin kuzeyindeki bir mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail askerlerinin burada da 55 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
Qabatia kasabasına da baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 5 kişiyi gözaltına aldığı ve birçok araca el koyduğu bildirildi.

İsrail askerlerinin, Kudüs’ün kuzeyindeki bir güvenlik noktasında bir Filistinliyi tutukladığı ve bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtildi.
Cenin kentinde ise, İsrail askerlerinin yol kenarında birçok Filistinliyi sorguya çektiği ve kimliklerini kontrol ettiği öğrenildi. 

Etiketler: batı şeria, İsrail işgal güçleri

 

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