İsrail askerleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı!

Filistin Tutsaklar Birliği (PPS), İsrail askerlerinin Batı Şeria’da sabaha karşı evlere düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu. PPS, İsrail askerlerinin Qabatia kasabasında düzenlediği baskınlar sırasında gözaltına aldığı 2 Filistinliye şiddet uyguladığını belirtti. Batı Şeria’daki Nablus kentinde de İsrail güçleri tarafından 2 kişinin evlerine düzenlenen baskınların ardından gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Beit Rima kasabasına askeri araçlarla düzenlenen baskında 29 yaşındaki eski bir Filistinli tutsağın gözaltına alındığı belirtilirken, Doura kasabasında 2 ve Silwan kasabasında da 1 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. İsrail işgal güçleri, son olarak Khirbit Homsa köyünde, 26 yaşındaki bir Filistinliyi darp ettikten sonra gözaltına aldı.

(Muhammed Rabah/İHA)