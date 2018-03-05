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İsrail askerleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı!

İşgalci İsrail işgal güçleri, Batı Şeria’da düzenlediği ev baskınlarında 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı!

05 Mart 2018 15:06

Filistin Tutsaklar Birliği (PPS), İsrail askerlerinin Batı Şeria’da sabaha karşı evlere düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu. PPS, İsrail askerlerinin Qabatia kasabasında düzenlediği baskınlar sırasında gözaltına aldığı 2 Filistinliye şiddet uyguladığını belirtti. Batı Şeria’daki Nablus kentinde de İsrail güçleri tarafından 2 kişinin evlerine düzenlenen baskınların ardından gözaltına alındığı ifade edildi.
Açıklamada, Beit Rima kasabasına askeri araçlarla düzenlenen baskında 29 yaşındaki eski bir Filistinli tutsağın gözaltına alındığı belirtilirken, Doura kasabasında 2 ve Silwan kasabasında da 1 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. İsrail işgal güçleri, son olarak Khirbit Homsa köyünde, 26 yaşındaki bir Filistinliyi darp ettikten sonra gözaltına aldı.
(Muhammed Rabah/İHA) 

 

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