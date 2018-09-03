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İsrail askerleri Filistinli genci öldürdü

İsrail askerleri, abluka altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir Filistinli genci bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla öldürdü.

İsrail askerleri Filistinli genci öldürdü

03 Eylül 2018 21:16

İsrail askerleri, abluka altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan El-Mehavil askeri kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği bir Filistinli genci öldürdü. Filistin basını, İsrail askerleri tarafından öldürülen gencin El Halil kentinde yaşayan 28 yaşındaki Wael Abdülfatah Aljabary olduğunu aktardı. İsrail askerleri, olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
İnsan hakları örgütleri, son zamanlarda İsrail askerlerini benzeri nedenlerle Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla suçluyor

Hamad Alnajjar
 

 

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