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İsrail askerleri Gazze sınırında 189 Filistinliyi yaraladı

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında düzenledikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 189 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 189 Filistinliyi yaraladı

24 Ağustos 2018 22:24

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırında İsrail işgaline karşı düzenledikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu bugün 189 Filistinli yaralandığını duyurdu. Açıklamada yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca saldırılarda yaralananlar arasında 9 çocuğun ve 2 kadının olduğu belirtildi.
Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart tarihinden bu yana devam eden gösterilerde şu ana kadar 162 kişi hayatını kaybetti.

Hamad Alnajjar
 

 

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