İsrail askerleri Gazze sınırında 240 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistinillerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 2'si ağır 240 kişinin yaralandığını açıkladı. El- Kudra, Filistinlilerin "Gösterilerimiz Devam Edecek" adını verdikleri 23’üncü Cuma günü gösterilerinde yaralananların arasında 10 yaşında bir çocuk, bir gazeteci ve 3 sağlık çalışanının olduğu aktardı. Filistin basınına yansıyan İsrail askerlerinin Gazze sınırında gösterilerine devam eden Filistinlilere gerçek mermi ile ateş ettiği ve yoğun miktarda biber gazı kullandığı belirtildi.

Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart tarihinden bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu toplam 162 kişi hayatını kaybetti, 17 binden fazla kişi de yaralandı.

Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah

