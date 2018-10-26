İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsrail askerleri Gazze sınırında 4 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri Gazze sınırında 4 Filistinliyi şehit etti
İsrail askerleri Gazze sınırında 4 Filistinliyi şehit etti

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 4 kişi şehit oldu.

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 4 kişi şehit oldu, 170 kişi de yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el- Kudra, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin kimliklerini Muhamad Abdülnaby (27), Nasar Abutim (19), Ahmed Abulibda (22) ve Ayish Shath (23) olarak aktardı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana Gazze - İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin devam eden gösterilere müdahalesi sonucu ise 210'den fazla Filistinli şehit oldu, 22 binden fazla kişi de yaralandı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.