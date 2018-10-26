İsrail askerleri Gazze sınırında 4 Filistinliyi şehit etti

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 4 kişi şehit oldu, 170 kişi de yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el- Kudra, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin kimliklerini Muhamad Abdülnaby (27), Nasar Abutim (19), Ahmed Abulibda (22) ve Ayish Shath (23) olarak aktardı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana Gazze - İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin devam eden gösterilere müdahalesi sonucu ise 210'den fazla Filistinli şehit oldu, 22 binden fazla kişi de yaralandı.