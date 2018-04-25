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İsrail askerleri Gazze'de bir gazeteciyi öldürdü

Filistinliler tarafından Gazze’de düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir gazetecinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail askerleri Gazzede bir gazeteciyi öldürdü

25 Nisan 2018 17:59

Filistinlilerin Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail askerleri doğrudan gazetecileri hedef alıyor. Gösterilerde 2 hafta önce İsrail askeri tarafından vurulan bir gazeteci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada Tel Shomer Hastanesinde gazeteci Ahmed Abu Hussein’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'de İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde Gazeteci şehit sayısının 2’ye, yaralı sayısının 21’e yükselmiş oldu.  

Hamad Alnajjar

 

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