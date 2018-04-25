İsrail askerleri Gazze'de bir gazeteciyi öldürdü

Filistinlilerin Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail askerleri doğrudan gazetecileri hedef alıyor. Gösterilerde 2 hafta önce İsrail askeri tarafından vurulan bir gazeteci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada Tel Shomer Hastanesinde gazeteci Ahmed Abu Hussein’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'de İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde Gazeteci şehit sayısının 2’ye, yaralı sayısının 21’e yükselmiş oldu.

Hamad Alnajjar