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İsrail askerleri gerçek mermi kullandı: 80 yaralı

İsrail askerleri gerçek mermi kullandı: 80 yaralı
İsrail askerleri gerçek mermi kullandı: 80 yaralı

İsrail askerlerinin Gazze ablukasını deniz yoluyla kırma girişiminde bulunan Filistinlilere gerçek mermili sert müdahalesi sonucu 80 Filistinli yaralandı.

İşgalci İsrail askerleri, Gazze Şeridi sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında ablukayı kırmak için denizde eylem düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin saldırılarında 32'si gerçek mermi ile olmak üzere 80 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Bakanlık, yaralıların Gazze'deki hastanelere kaldırıldığını aktardı. 

Öte yandan, gösterilerde Türk bayrakları da olduğu görüldü.
 

 

 

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