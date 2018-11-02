İsrail askerleri sağır ve dilsiz Filistinli çocuğu yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırındaki İsrail işgaline karşı sürdürülen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan işitme ve konuşma engelli bir çocuğu yaraladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'nin doğu sınırında sağır ve dilsiz Filistinli bir çocuk, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu başından yaralandı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, kimliği hakkında ise bilgi verilmedi. Yaralı çocuğun tedavi esnasında ağladığı anlar ise İsrail zulmünü bir kez daha ortaya koydu.

