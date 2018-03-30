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İsrail askerlerinden 'Toprak Günü' yürüyüşüne müdahale: 7 şehit, 500 yaralı

İsrail askerlerinin Filistinler'in Toprak Günü yürüyüşüne müdahalesi sonucu 7 Filistinli hayatını kaybederken, 500 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinden Toprak Günü yürüyüşüne müdahale: 7 şehit, 500 yaralı

30 Mart 2018 15:39
İsrail askerlerinden 'Toprak Günü' yürüyüşüne müdahale: 7 şehit, 500 yaralı - Tıkla İzle

Filistinliler, 1976 yılında İsrail güçlerinin ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin yıl dönümü olan 30 Mart Toprak Günü’nde Gazze Şeridi'nde İsrail sınırında “Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüş başladığı sırada Gazze sınırı İsrail tarafından 'kapalı askeri bölge' ilan edildi. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle sert bir şekilde müdahale ettiği gösteride 7 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 500 Filistinli'nin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail medyasında, İsrail hükümetinin düzenlenecek yürüyüş için Filistin’i uyardığı ve İsrail güvenlik güçlerini harekete geçireceği yönünde haberlere yer verilmişti. 

Muhammed Rabah
 

 

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