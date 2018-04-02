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İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli sayısı 18’e yükseldi

İsrail askerlerinin Filistinler'in “Toprak Günü” gösterilerinde gerçek mermilerle müdahalesi nedeniyle ölenlerin sayısı 18’e çıktı.

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli sayısı 18e yükseldi

02 Nisan 2018 16:31

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz Cuma “Toprak Günü” kapsamında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşünde İsrail askerinin kurşunuyla yaralanan Faris er-Rakab’ın (29) hayatını kaybettiğini belirtti. Kudra, karın bölgesinden yaralanan Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 18’e yükseldiğini açıkladı.

Filistinlilerin, 1948 yılında kaybettikleri topraklarına geri dönme haklarını savunmak üzere “Toprak Günü’nde” başlattığı “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri göstericilere gerçek mermilerle müdahale etti.İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde yaklaşık bin 500 kişi de yaralanmıştı. Filistinlilerin, gösterisinin 6 hafta süreciği belirtiliyor. 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cuma günü yaşanan kanlı müdahaleye ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunmuştu. İsrail hükümeti ise uluslararası toplumun soruşturma açılması yönündeki çağrılarını reddetmiş ve askerlerini savunmuştu.  

Muhammed Rabah

Etiketler: isrtail

 

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