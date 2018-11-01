İsrail barbarlığı kamerada! Evlerini basarak gözaltına aldılar

İsrail'in işgali altındaki Beytüllahim'de İsrail askerlerinin zorbalığı devam ediyor. Bir İsrail askeri, kentte bulunan mülteci kampını bastı. İsrail askeri, kampta yaşayan Filistinli Nidal Ebu Eker ve oğlu Muhammed Nidal'ı kaldıkları evde gözaltına aldı. İsrail askerleri, baba ve oğlunun gözaltına alınmasına tepki gösteren Filistinlileri uyarmak için ise havaya ateş açtı.

Öte yandan, İsrail askerleri Batı Şeria'da bulunan Cenin, Nablus, Tulkarim ve Ramallah şehirlerinde evlere baskın düzenleyerek 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Muhammed Rabah