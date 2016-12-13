İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Azerbaycan ziyareti başladı. Netanyahu ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. Görüşmede bölgesel, ekonomik, güvenlik ve diplomatik konular ele alınması bekleniyor. Netanyahu’nun Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan ve İsrail arasında bir takım anlaşmalar da imzalanacak. İsrail Başbakanın Bakü’deki Şehitliği ziyaret etmesi ve Yahudi topluluğunun temsilcileri ile görüşmesi de planlanıyor.

Netanyahu’nun Azerbaycan’dan sonra Kazakistan’a ziyaret gerçekleştirmesi bekleniliyor.

Kamil Nadirli

BAKÜ