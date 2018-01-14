İsrail Başbakanı Netanyahu, Hindistan’da

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Hindistan’a geldi. Hindistan ile daha yakın ilişkiler kurma sözü veren Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu’yu başkent Yeni Delhi’de İsrail’i ziyaret eden ilk Hindistanlı lider olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılandı. Hindistan ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu ziyaret, küresel ekonomi, güvenlik, teknoloji ve turizm gücü ile işbirliğini arttırmak için bir fırsat” ifadelerini kullanan Netanyahu, Modi’nin hem İsrail’in hem de kendisinin yakın arkadaşı olduğunu belirtti.

Netanyahu’ya 5 günlük Yeni Delhi ziyaretinin büyük bir kısmında kapsamında eşlik edecek olan Hindistan Başbakanı Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hindistan’a olan ziyaretini tarihi ve özel ve uluslarımız arasındaki yakın dostluğun bağlayıcısı olacak” ifadelerini kullandı.

İsrailli lider, Modi ile katılacağı akşam yemeğinin ardından Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile de bir araya gelecek. Enerji, havacılık ve sinema sektörü gibi alanlarda yeni anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Füze anlaşması gündemde

İsrailli lidere, Yeni Delhi ziyaretinde kalabalık iş adamı grubu da eşlik ediyor. Hindistan hükümeti, geçtiğimiz hafta yaklaşık 500 milyon dolara mal olması beklenen füze anlaşmasını iptal etmişti. Ancak, Hindistan, Netanyahu’nun ziyareti öncesinde anlaşmayı yeniden gündeme almıştı. İsrail, Hindistan için önemli silah tedarikçisi olarak öne çıkıyor.

Modi, Temmuz ayında İsrail’i ziyaret etmişti. Netanyahu, 15 yılda Hindistan’ı ziyaret eden ilk İsrailli lider oldu. Netanyahu, 2003 yılında Ariel Sharon’un ardından Hindistan’ı ziyaret eden İkinci İsrail Başbakanı olarak kayıtlara geçti.